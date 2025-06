Alla scoperta della Catacomba di Santa Lucia: dal buio alla luce

Ultimi due appuntamenti per “Dal Buio alla Luce” nella Catacomba di Santa Lucia a Siracusa. Dopo le prime due visite sold out, domani, sabato 21, e poi sabato 28 giugno, con inizio alle ore 17.00, le ultime due occasioni per vivere un’esperienza sensoriale unica. Alcuni posti sono ancora disponibili per seguire, armati solo di torce, le orme dei primi cristiani. Un viaggio tra le gallerie sotterranee che hanno custodito per secoli il corpo della Santa della Luce. Cercando i segni impressi sulla pietra antica, risvegliando i sensi e il fascino eterno di questo luogo sacro.

“Dal buio alla Luce” è l’evento organizzato da Kairos in collaborazione con l’Ispettorato per le Catacombe della Sicilia Orientale, l’Ufficio Custodia Catacombe dell’Arcidiocesi di Siracusa e l’associazione L’isola del dialogo. La visita guidata al buio all’interno di uno dei cimiteri cristiani più suggestivi di Siracusa. Accompagnati da una guida esperta sarà possibile scoprire i segreti della catacomba, vivendo un emozionante percorso in un modo unico e coinvolgente. Alla fine del viaggio, sarà possibile ammirare uno dei capolavori più affascinanti di Caravaggio “Il seppellimento di Santa Lucia”.

“Davanti al Seppellimento di Santa Lucia – spiega la prof.ssa Loredana Pitruzzello -, nella penombra di questa chiesa, il tempo si ferma. Tutto parla di fragilità e forza insieme, di dolore e luce, e di un addio che pesa più del silenzio. Gli sguardi bassi, il gesto lento della sepoltura, la luce che si posa su Lucia come un ultimo segno di cura. È un invito a guardare davvero, a riconoscere chi resta in silenzio. Forse Caravaggio ritraendosi in questo dipinto voleva che uno sguardo lo riconoscesse, anche nel silenzio, forse voleva essere visto, e non passare inosservato, forse voleva dire che ogni anima, anche la più nascosta, merita di essere scelta”.

L’appuntamento è alle 16.45 davanti l’ingresso delle catacombe in piazza Santa Lucia a Siracusa. La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: info@kairos-web.com oppure 0931.64694 / 347.5815794 (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30).