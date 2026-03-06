Alla scoperta della Cattedrale di Siracusa, l’incontro domani pomeriggio

La ricostruzione settecentesca del prospetto della Cattedrale di Siracusa, ma anche la Sacrestia Torres recentemente restaurata e la Cappella del SS. Sacramento.

Questi alcuni dei temi al centro dell’incontro che si terrà domani, sabato 7 marzo, alle 17,30 nel salone “San Zosimo” del Palazzo Arcivescovile di Siracusa per la presentazione dei numeri 26 e 27 dei “Quaderni del Mediterraneo” – Studi storico-artistici sui beni culturali del Mezzogiorno.

Il prof. Paolo Giansiracusa, direttore dei “Quaderni del Mediterraneo”, relazionerà con saggi inediti sulla Cappella del SS. Sacramento, la Sacrestia Torres, gli Stalli Corali del 1489 e la documentazione archivistica sulla ricostruzione settecentesca del prospetto della Cattedrale di Siracusa. All’incontro presenzierà l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto.

Non si conoscono bene tutti gli aspetti storici e artistici della Cappella del SS. Sacramento, e in particolare quelli della Sacrestia Torres, degli Stalli Corali del 1489. Per la Sacrestia Torres, che si trova in fondo alla navata destra della Cattedrale, è stato recentemente fatto un certosino lavoro di restauro sia del materiale lapideo che di quello ligneo, al fine di porre rimedio ai guasti provocati dal tempo. E poi è stato scoperto in una parete di un affresco databile al XVII secolo. La sacrestia è stata arricchita anche da una donazione, un crocifisso in legno tardo settecentesco di autore ignoto in memoria di Alessandro Odierna, un giovane prematuramente scomparso, donato dalla famiglia.

La più nota Cappella del SS. Sacramento venne fondata l’otto aprile 1616 in Cattedrale dallo spagnolo mons. Giovanni Torres De Osorio, Vescovo a Siracusa dal 13 novembre 1613.

E poi uno studio sugli stalli Corali del 1489: sul coro ligneo, eccellenza dell’intaglio tardo-gotico sopravvissuta ai rifacimenti dei secoli successivi. Costituiscono spesso il mobilio più prezioso per i dignitari ecclesiastici e per la Schola Cantorum. Gli stalli sono considerati una delle parti più preziose degli arredi sacri delle chiese. Nel corso della presentazione si parlerà del “ruolo” del Sac. Andrea Palma nella esecuzione del frontespizio della Cattedrale di Siracusa. Nuovi documenti d’archivio svelano i dettagli dietro la realizzazione della facciata barocca, analizzando le fasi costruttive e le scelte estetiche successive al terremoto del 1693. I Quaderni del Mediterraneo sono una collana che da trentaquattro anni rappresenta un punto di riferimento per gli studi storico-artistici del Mezzogiorno d’Italia.