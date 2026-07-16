Alla Teamnetwork Albatro arriva Andrea Mazzone

Sport · pallamano

Altro rinforzo in casa Teamnetwork Albatro. A vestire la maglia con la coccarda tricolore, ci sarà anche Andrea Mazzone, 21 anni, ragusano doc che arriva dalla Verdeazzurro Handball Sassari che ha disputato il campionato di Serie A Silver.

Mazzone, ala destra mancina che fa della velocità una ulteriore caratteristica, è nato e cresciuto nella KeyJey Ragusa. Da lì il salto nel team Campus Italia e poi, dopo un ritorno alla casa madre, l’esperienza a Enna e per ultima in Sardegna.

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“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con la Teamnetwork Albatro Siracusa. – commenta il neo numero 21 dei siracusani – Per chi vive di questo sport, arrivare in una realtà così importante rappresenta il massimo, ma per me c’è qualcosa di ancora più speciale. Ho sempre sognato di giocare a pallamano ad altissimi livelli, e poterlo fare oggi a pochissimi chilometri da casa, senza dover rinunciare alla vicinanza dei miei cari e della mia famiglia, è un vero e proprio sogno che si avvera.

Sentire il calore della mia terra e avere le persone che amo a fare il tifo per me a pochi passi dal campo mi darà una carica incredibile. – conclude Andrea Mazzone – Non vedo l’ora di scendere in campo, dare il massimo per questa maglia e ripagare la fiducia della società, del coach, dei compagni e dei tifosi”.