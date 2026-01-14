Un allaccio abusivo alla rete elettrica, un lavoratore in nero e gravi carenze igienico-sanitarie. È quanto emerso nel corso di un controllo effettuato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lentini nell’ambito di una serie di servizi predisposti per la verifica degli esercizi commerciali del centro cittadino.

Durante l’ispezione, condotta con il supporto di personale della società elettrica, i poliziotti hanno accertato la presenza di un collegamento illecito alla rete elettrica a servizio di una pasticceria. Per tale motivo, il titolare dell’attività è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di furto di energia elettrica.

Nel corso dei controlli è stata inoltre verificata la posizione lavorativa di quattro dipendenti impiegati nell’esercizio commerciale. Uno di essi è risultato privo di regolare contratto di lavoro, circostanza che ha portato alla contestazione di una sanzione amministrativa a carico del titolare.

Le verifiche sono state estese anche agli aspetti igienico-sanitari dell’attività. Gli agenti, insieme al personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, hanno riscontrato diverse carenze tali da rendere necessario un provvedimento di sospensione immediata dell’attività commerciale. Al titolare sono state inoltre comminate ulteriori sanzioni amministrative per un importo complessivo di diverse migliaia di euro.

I controlli rientrano in un più ampio piano di prevenzione e contrasto alle irregolarità nel settore commerciale, finalizzato a tutelare la legalità, la sicurezza dei lavoratori e la salute dei consumatori.