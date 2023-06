Allagamenti del 2021 a Siracusa, c’è tempo fino all’11 luglio per ottenere i contributi regionali

C’è tempo fino a martedì 11 luglio per la presentazione delle domande per accedere alla concessione dei contributi per i danni subiti in occasione delle piogge di ottobre e novembre 2021. Le dirette e la relativa modulistica da presentare per ottenere le somme sono pubblicate sul sito della Regione all’indirizzo: https://regione.sicilia.it/la-regione-informa/direttive-concessione-contributi-danni-cui-agli-eventi-calamitosi-ottobre-novembre-2021. Gli interessati devono compilare i moduli specifici a seconda se si tratti di danni ad abitazioni private o ad attività produttive.

I moduli e la documentazione richiesta devono essere consegnati alla Protezione civile comunale utilizzando la Pec e indirizzando a protezionecivile@comune.siracusa.legalmail.it; o recandosi agli uffici di via Elorina 148 aperti nei giorni dispari dalle 9,30 alle 12,30, ed il martedì e giovedì dalle 15 alle 17,30.