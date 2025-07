Allarme a Floridia, sospetti bocconi avvelenati: il sindaco lancia l’allerta

Sospetti bocconi avvelenati sono stati segnalati nella zona di piazza Santa Lucia, a Floridia. A darne notizia è il sindaco Marco Carianni attraverso un post pubblicato su Facebook, nel quale comunica che l’amministrazione comunale ha provveduto, in via precauzionale, ad affiggere cartelli per avvisare la cittadinanza.

“Abbiamo ricevuto alcune informazioni, sia in Comune che al comando, in merito al possibile avvelenamento di un cane nella medesima area”, scrive il primo cittadino.





“In attesa della conferma da parte della clinica veterinaria, se la causa del decesso dovesse risultare effettivamente un avvelenamento – prosegue Carianni – si tratterebbe di un atto di una inaudita cattiveria. Metteremo in campo ogni sforzo necessario per individuare il responsabile e denunciarlo all’autorità giudiziaria.”

Il sindaco non nasconde la sua amarezza: “Da sindaco mi riterrei profondamente deluso se dovesse emergere che alcuni miei concittadini abbiano avuto il barbaro coraggio di compiere un gesto tanto crudele. Se tutto fosse confermato, riterrei che l’umanità stia rischiando di raggiungere un grado di schifezza senza precedenti.”