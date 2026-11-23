Attualità · in Prefettura

Si è svolta venerdì 20 novembre in Prefettura una riunione dedicata alla gestione delle segnalazioni di minaccia diffuse attraverso comunicazioni telematiche, con particolare riferimento agli istituti scolastici e alle altre strutture pubbliche.

L’incontro, presieduto dal Prefetto, ha fatto seguito alla tempestiva diramazione di un’apposita circolare con cui erano state partecipate ai Sindaci della provincia e al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale le indicazioni contenute nella direttiva del Ministro dell’Interno, finalizzata ad assicurare modalità di intervento uniformi e coordinate.

Alla riunione hanno preso parte i Sindaci del territorio, il Questore e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il Commissario straordinario dell’ASP di Siracusa, e il Referente sanitario per le Maxi Emergenze.

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Nel corso dell’incontro è stata ribadita la necessità di segnalare tempestivamente ogni comunicazione contenente minacce alla sicurezza delle persone o delle strutture attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, quale canale unico di attivazione dei soccorsi e delle Forze di polizia, affinché possano essere svolti gli opportuni accertamenti.

È stato chiarito, in particolare, che le minacce manifestamente seriali, provenienti dalla medesima fonte e indirizzate indiscriminatamente a una pluralità di destinatari, sono da considerarsi inattendibili, salvo la presenza di ulteriori elementi concreti riferibili allo specifico obiettivo.

Con particolare riguardo alle scuole, è stato richiamato il ruolo dei dirigenti scolastici che, anche attraverso il personale ATA e nell’ambito delle ordinarie attività di vigilanza, sono chiamati a prestare attenzione a eventuali anomalie riscontrabili negli edifici e a segnalarle tempestivamente attraverso il 112. Gli accertamenti e le valutazioni sulla credibilità delle minacce restano affidati agli organi competenti.

È stato inoltre precisato che l’eventuale evacuazione di una struttura costituisce una misura da adottare sulla base di una concreta valutazione del rischio, secondo le procedure previste dalla direttiva ministeriale e attraverso il raccordo tra Questore e Prefetto.

L’obiettivo condiviso è garantire la massima tutela dell’incolumità delle persone, evitando al contempo che segnalazioni massive e prive di riscontri concreti producano ingiustificati allarmismi e interruzioni delle attività scolastiche e dei servizi pubblici.

È stata infine sottolineata l’importanza di una comunicazione pubblica tempestiva, coordinata e improntata a criteri di equilibrio e cautela, evitando la diffusione di informazioni non verificate.