Allarme bomba a Sigonella, base bloccata per ore: controlli congiunti Italia-Usa, poi il cessato allarme

Attimi di apprensione ieri a Sigonella, dove è scattato un allarme bomba all’interno della base militare. L’allerta sarebbe partita dal sospetto della presenza di esplosivo in un’auto nei pressi dell’ingresso, circostanza che ha fatto scattare immediatamente i protocolli di sicurezza. ￼

Durante la fase di allerta, al personale sarebbe stato ordinato di non uscire all’aperto, mentre l’ingresso dell’aeroporto militare è stato temporaneamente sbarrato per consentire tutte le verifiche di sicurezza. Le attività sono rimaste sospese per il tempo necessario ai controlli. ￼

Il 41° Stormo e Aviazione Antisommergibile di Sigonella, unitamente alla Nas (Naval Air Station) Sigonella, hanno confermato che ieri mattina l’area ingresso dell’aeroporto è stata temporaneamente chiusa a scopo precauzionale durante un controllo di sicurezza di routine.

“Le forze di pronto intervento del personale “Host Nation” dell’Aeronautica militare italiana e della Marina Usa hanno attuato i protocolli di sicurezza prestabiliti per garantire la protezione di tutto il personale e delle infrastrutture – si legge in una nota -. A seguito di accurate verifiche, l’allerta è stata revocata e le normali attività sono riprese. Non è stata rilevata alcuna minaccia concreta per l’installazione. Apprezziamo la pronta risposta e la solida collaborazione tra le autorità italiane e statunitensi. Siamo grati per la dedizione e la pazienza dimostrate dal nostro personale e dalla comunità locale durante questa operazione”.