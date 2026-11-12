Allarme bomba, Governo fissa le linee guida: “Niente evacuazioni senza riscontri concreti”

Una linea operativa comune per gestire le segnalazioni di allarme bomba ed evitare evacuazioni automatiche in assenza di elementi concreti di rischio. È quanto stabilito dal Governo attraverso un protocollo operativo rivolto a tutte le amministrazioni, al centro della riunione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), convocata per oggi pomeriggio.
Il principio fissato è chiaro: la semplice ricezione di una mail massiva contenente una minaccia non comporta automaticamente l’evacuazione degli edifici. Per procedere con una misura di questo tipo devono emergere ulteriori elementi concreti che facciano ritenere effettivamente sussistente una situazione di pericolo.
Il protocollo, già operativo, punta dunque a uniformare le procedure di gestione delle segnalazioni, distinguendo le comunicazioni generiche da quelle accompagnate da riscontri specifici.
Resta comunque piena la facoltà del prefetto di disporre l’evacuazione degli edifici quando siano disponibili elementi circostanziati che configurino un rischio reale. Una valutazione che dovrà quindi tenere conto delle singole situazioni e delle informazioni raccolte dalle autorità competenti.