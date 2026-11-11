Allarme bomba, Italia: “Rischio paura e insicurezza. Grazie a chi ha gestito emergenza”

Attualità · Scuola

“Gli allarmi bomba nelle scuole di stamattina non possono essere sottovalutati. Al di là dell’accertamento delle responsabilità, che compete alle autorità preposte, è necessario riflettere sulle conseguenze che simili azioni producono sulla serenità delle nostre comunità”.

Lo afferma il sindaco di Siracusa. Francesco Italia che prosegue: “Eventi di questo tipo non creano soltanto un’emergenza operativa, ma rischiano di minare la coesione sociale, alimentando paura, tensione e un senso di insicurezza che coinvolge studenti, famiglie, personale scolastico e l’intera cittadinanza. Di fronte a situazioni del genere è fondamentale una risposta coordinata delle istituzioni a ogni livello. Comuni, scuole, forze dell’ordine, Prefettura e tutte le amministrazioni competenti devono continuare a operare in stretta sinergia per garantire la sicurezza dei cittadini, tutelare il diritto allo studio e assicurare risposte tempestive ed efficaci”.

Il sindaco conclude esprimendo “un sincero ringraziamento alla Prefettura, alle forze dell’ordine e a tutti gli operatori coinvolti per la professionalità nella gestione dell’emergenza. Stesso sentimento rivolgo a dirigenti, docenti, a tutto il personale scolastico e alle famiglie. La tutela dei nostri giovani e dei luoghi della formazione deve restare una priorità assoluta. Come comunità siamo chiamati a respingere ogni tentativo di creare allarme e di strumentalizzazione”.