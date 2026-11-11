Allarme bomba nelle scuole di Siracusa e provincia: ecco il testo della mail minatoria

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“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

Questo è il testo della mail, con oggetto “Avviso di pericolo”, arrivata poco prima delle 10 di questa mattina nelle caselle di posta elettronica di molte scuole di Siracusa e della provincia. I dirigenti scolastici stanno facendo le verifiche e diverse scuole sono state evacuate in via precauzionale. Sul posto è intervenuta la polizia per i controlli.

Non si tratta di un caso solo locale. La stessa mail ha raggiunto contemporaneamente scuole in varie parti d’Italia, da nord a sud. È una nuova ondata di allarmi che, come in altre occasioni, ha costretto molti istituti a fermare le lezioni e a far uscire studenti e personale.

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Al momento sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.