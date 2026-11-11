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Allarme bomba nelle scuole di Siracusa e provincia: ecco il testo della mail minatoria

di Oriana Gionfriddo ·
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Allarme bomba nelle scuole di Siracusa e provincia: ecco il testo della mail minatoria

“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

Questo è il testo della mail, con oggetto “Avviso di pericolo”, arrivata poco prima delle 10 di questa mattina nelle caselle di posta elettronica di molte scuole di Siracusa e della provincia. I dirigenti scolastici stanno facendo le verifiche e diverse scuole sono state evacuate in via precauzionale. Sul posto è intervenuta la polizia per i controlli.

Non si tratta di un caso solo locale. La stessa mail ha raggiunto contemporaneamente scuole in varie parti d’Italia, da nord a sud. È una nuova ondata di allarmi che, come in altre occasioni, ha costretto molti istituti a fermare le lezioni e a far uscire studenti e personale.

Al momento sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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