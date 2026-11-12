Allarme bomba nelle scuole in Italia… ma il Pd provinciale punta su Rosolini

Politica · Partito democratico

Un’emergenza che ha coinvolto scuole in diverse parti d’Italia, provocando evacuazioni, disagi e preoccupazione tra le famiglie. Eppure, nella presa di posizione del segretario provinciale del Partito Democratico di Siracusa, Piergiorgio Gerratana, la richiesta di un intervento concreto si concentra su un solo Comune. Il suo: Rosolini. È questo l’aspetto quantomeno singolare del comunicato diffuso all’indomani del falso allarme bomba che ha interessato anche numerosi istituti scolastici della provincia di Siracusa. Gerratana denuncia una gestione caratterizzata, a suo giudizio, da “totale impreparazione e un’inaccettabile approssimazione”, lamentando l’assenza di procedure operative chiare e tempestive.

Una critica che il segretario provinciale estende inizialmente all’intero sistema nazionale, arrivando a chiedersi come sia possibile che una semplice email abbia provocato una situazione di allarme tanto diffusa. Quando però passa dalle considerazioni generali alle richieste operative, il perimetro si restringe. Gerratana sollecita infatti il governo nazionale a fare chiarezza sull’accaduto e chiede a Rosolini “l’immediata convocazione di un tavolo tecnico per la revisione totale dei piani di sicurezza negli istituti scolastici della città e di protezione civile comunale”.

L’allarme non ha riguardato soltanto la cittadina della zona sud della provincia. Anche altri istituti del territorio siracusano hanno dovuto affrontare la medesima situazione, con decisioni sull’evacuazione, preoccupazioni dei genitori e difficoltà nella gestione di una minaccia la cui attendibilità non era immediatamente accertabile. E problemi analoghi si sono registrati in altre città italiane. Se le difficoltà denunciate sono di carattere generale, sarebbe altrettanto comprensibile chiedere una verifica coordinata delle procedure adottate negli istituti scolastici dell’intera provincia, coinvolgendo i Comuni, le autorità scolastiche, la Prefettura e gli organismi competenti.

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Il punto assume un significato particolare proprio per il ruolo ricoperto da Gerratana. A intervenire non è il segretario di un circolo cittadino del Pd, ma il responsabile provinciale del partito. Una funzione che non gli impedisce certamente di occuparsi di Rosolini, ma che rende legittimo interrogarsi sulla scelta di concentrare la richiesta su un solo territorio, quando l’emergenza ha coinvolto amministrazioni di diverso orientamento politico, comprese anche in provincia quelle guidate da esponenti del centrosinistra e del Partito democratico in particolare.

C’è poi un altro aspetto. Il segretario provinciale attribuisce al sindaco un ruolo centrale nell’organizzazione dei piani di evacuazione e nella gestione delle crisi. Il primo cittadino ha certamente responsabilità in materia di protezione civile comunale, ma la gestione della sicurezza all’interno delle scuole coinvolge anche i dirigenti scolastici e, davanti a una minaccia di questo genere, le autorità di pubblica sicurezza. Ridurre la questione alla capacità di intervento di un singolo sindaco rischia quindi di non restituire la complessità delle competenze in campo.

Gerratana richiama inoltre la “vulnerabilità strutturale” dei sistemi informatici pubblici. Un’affermazione che richiederebbe ulteriori elementi: la ricezione di un’email contenente una minaccia, infatti, non dimostra di per sé che i sistemi informatici delle scuole o delle amministrazioni siano stati violati. Resta naturalmente condivisibile, sul piano della sicurezza, l’esigenza di verificare l’efficacia dei protocolli di emergenza e di chiarire come siano state gestite le comunicazioni tra istituzioni e scuole. Ma proprio la dimensione dell’episodio suggerisce una riflessione che vada oltre i confini di un singolo Comune.

Il segretario provinciale del Pd pone così una domanda alla quale non offre risposta: quali specifiche carenze sarebbero emerse a Rosolini, tali da giustificare una richiesta circoscritta alla città, rispetto alle difficoltà affrontate dagli altri Comuni della provincia? Una distinzione che sarebbe utile chiarire, soprattutto se l’obiettivo dichiarato è affrontare un problema di sicurezza che, come riconosce lo stesso Gerratana, ha assunto dimensioni ben più ampie di quelle locali.