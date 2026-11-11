Allarme bomba nelle scuole, Pippo Gianni: “situazione sotto controllo a Priolo Gargallo”

Attualità · evacuazioni

Allarme bomba in alcuni Istituti scolastici di Siracusa: situazione sotto controllo a Priolo Gargallo. Invariati gli orari degli autobus per il trasporto scolastico degli studenti pendolari.

In merito alle mail pervenute ad alcuni istituti scolastici di Siracusa, che hanno reso necessaria, in via precauzionale, l’evacuazione delle scuole da parte dei Dirigenti Scolastici, l’Amministrazione del Comune di Priolo Gargallo comunica che nelle scuole di Priolo non vi è alcun allarme e la situazione è sotto controllo.

Le Forze dell’Ordine sono impegnate nel controllo del territorio.

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L’assessore alla Pubblica Istruzione, Federica Limeri, su mandato del Sindaco Pippo Gianni, si trova attualmente nel plesso centrale “Alessandro Manzoni” dove sta monitorando la situazione insieme al Dirigente Scolastico Enzo Lonero.

Si precisa che chi vuole, può recarsi a scuola a prelevare i propri figli. Il servizio di trasporto scolastico con autobus per gli studenti pendolari di Priolo che frequentano le scuole di Siracusa rimane invariato.

Gli orari non subiscono alcuna modifica.

Si invitano gli studenti e le famiglie a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del Comune e degli istituti scolastici e a non diffondere notizie non verificate.