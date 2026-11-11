Allarme bomba nelle scuole, un papà: “Inculcare la paura nei più piccoli è sbagliato”

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Prima i messaggi nei gruppi dei genitori, poi la telefonata della maestra e la corsa a scuola. Questa mattina a Siracusa molti genitori hanno vissuto ore di apprensione, dopo che una mail minatoria è arrivata nelle caselle di posta elettronica di numerose scuole della città e della provincia.

Il messaggio, con oggetto “Avviso di pericolo”, è arrivato poco prima delle 10. È firmato da un sedicente “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan” e annuncia la presenza di un ordigno esplosivo nascosto nell’edificio. Molte scuole sono state evacuate in via precauzionale e sul posto è intervenuta la polizia per le verifiche. Non si tratta di un caso solo locale: la stessa mail ha raggiunto contemporaneamente istituti in tutta Italia, da nord a sud.

Tra i genitori che si sono precipitati a scuola c’è anche un papà di tre figli, che frequentano il liceo, le medie e le elementari. “Sono stato contattato da altri genitori e ho saputo tutto prima dai gruppi delle famiglie”, racconta all’uscita della scuola elementare di Ortigia frequentata dal figlio più piccolo. “Poi mi ha chiamato una maestra e mi sono catapultato a prenderlo”.

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“I bambini, almeno i miei, sono tranquilli”, spiega. “I più grandi erano un po’ spaventati, ma sono stato il primo a tranquillizzarli. Ritengo giusta, come precauzione, la decisione delle scuole di far uscire tutti. Ma ritengo anche che inculcare la paura nei più piccoli sia sbagliato”.

Il papà ricorda anche il passato. “Qui si entra in un discorso più politico: la strategia del terrore è una cosa vecchia. Io sono nato negli anni ‘70 e negli anni ‘80 ho vissuto situazioni simili. Anch’io sono uscito prima da scuola per un allarme. Questo non significa sminuire o semplificare una questione così grande, ma non dobbiamo farci vincere dalla paura. Né noi adulti, né tantomeno i più piccoli”.