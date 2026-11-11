Allarme bomba scuole, la ricostruzione del dirigente: “Evacuati i plessi in pochi minuti”

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Video · L'intervista

Poco prima delle 10 di questa mattina una mail minatoria, con oggetto “Avviso di pericolo”, è arrivata nelle caselle di posta elettronica di numerose scuole di Siracusa e della provincia. Il messaggio è firmato da un sedicente “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan” e annuncia la presenza di un ordigno esplosivo nascosto nell’edificio. Molti istituti sono stati evacuati in via precauzionale e le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche. Non si tratta di un caso solo locale: la stessa mail ha raggiunto contemporaneamente scuole in tutta Italia, da nord a sud.

Tra le scuole coinvolte c’è anche l’istituto superiore Matteo Raeli di Noto. Il dirigente scolastico, Concetto Veneziano, ricostruisce quanto accaduto. “Verso le 10 è arrivata una mail dal contenuto minaccioso”, racconta. “Un certo Mikhail Andropov minacciava un genocidio del popolo italiano e diceva di aver piazzato nei plessi della scuola ordigni esplosivi con innesco a distanza. Il messaggio si chiude anche con una minaccia diretta al presidente del Consiglio”.

“Ho subito fatto due cose”, spiega Veneziano. “Ho avvertito la polizia e ho mandato una mail alla polizia postale, allegando il testo del messaggio, perché oltre al contenuto c’era anche l’indirizzo del mittente. Poi la polizia mi ha fatto sapere che il messaggio era arrivato a molte scuole in tutta Italia e che a Siracusa stavano evacuando. Abbiamo quindi preso in considerazione questa possibilità e in pochi minuti abbiamo evacuato tutti i plessi del Raeli”.

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Il dirigente racconta anche le difficoltà a mettersi in contatto con il numero di emergenza. “Abbiamo provato inutilmente a chiamare il 112, ma capisco che in quella fascia oraria sarà stato inondato di chiamate”, spiega. “Dopo qualche minuto di tentativi mi ha chiamato la stazione dei carabinieri di Noto, su indicazione della centrale operativa, e ho comunicato che avevamo evacuato”.

Sul rischio reale il preside è prudente. “Vista anche la risonanza mediatica del fatto, personalmente ho qualche dubbio che ci sia davvero un pericolo reale”, dice. “Ma è chiaro che non potevamo fare valutazioni di questo tipo prima. Non so se oggi qualcuno mi contatterà per fare delle verifiche: le verifiche ovviamente non dipendono da noi. Se non ci sono novità, domani mattina saremo operativi”.

Le attività di oggi pomeriggio sono state sospese. “Ho avvertito anche la dirigente del Cpia, perché in uno dei nostri plessi si svolgono anche attività pomeridiane”, spiega Veneziano. “Oggi bloccheremo anche quelle, e credo che lo farà anche il Cpia”.

A Noto sono stati evecauti anche i plessi degli istituti comprensivi Maiore e Melodia (in foto si vede anche il plesso Aurispa del Melodia).