Allarme bomba via mail, scuole evacuate nel Siracusano: il racconto delle insegnanti

Mail minatorie questa mattina in molte scuole di Siracusa e della provincia, e molte sono state evacuate in via precauzionale. Il messaggio, con oggetto “Avviso di pericolo”, è arrivato poco prima delle 10 nelle caselle di posta elettronica degli istituti. È firmato da un sedicente “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan” e annuncia la presenza di un ordigno esplosivo nascosto nell’edificio in un sacchetto di plastica. I dirigenti scolastici hanno avviato le verifiche e sul posto è intervenuta la polizia per i controlli.
Non si tratta di un caso solo locale. La stessa mail ha raggiunto contemporaneamente scuole in varie parti d’Italia, da nord a sud. È una nuova ondata di allarmi che, come in altre occasioni, ha costretto molti istituti a fermare le lezioni e a far uscire studenti e personale.
In una scuola della città, a fare uscire i più piccoli sono state le insegnanti. “Ci hanno chiamato dalla direzione per far evacuare la scuola e abbiamo subito preso i bambini e li abbiamo fatti uscire”, racconta una maestra. “Lo abbiamo saputo circa un’ora fa. Poi abbiamo letto che l’allarme non era solo locale, ma addirittura nazionale”.
Nessun panico tra i bambini, anche grazie a una coincidenza. “Non c’è stato troppo allarmismo”, spiega l’insegnante. “Abbiamo a che fare con bambini piccoli, e proprio ieri avevamo fatto un’esercitazione. Per loro è stata una seconda esercitazione, quindi non hanno avuto particolarmente paura. Erano tranquilli, perché eravamo tutti abbastanza tranquilli: lo abbiamo vissuto in forma di gioco, per loro è stato tutto un giochino”.
Più forte la preoccupazione delle famiglie. “I genitori, come noi, avranno letto la notizia e si sono precipitati a scuola”, racconta la maestra.