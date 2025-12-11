Allarme della Cgil di Siracusa: “povertà in crescita del 10%. Occupazione in aumento? È lavoro povero”

“Non si è così distanti dal dichiarare che il territorio è segnato da una vera emergenza sociale e occupazionale”. Franco Nardi, segretario generale della Cgil di Siracusa, parla del quadro locale esponendo con lucida disamina gli elementi che segnano la provincia ormai da ben oltre un decennio. “Non c’è settore occupazionale, dal metalmeccanico all’amministrativo – dice -, che non conosca sofferenza, tanto più che molte aziende non sono più siracusane con tutto quello che questo aspetto comporta. E questo perché molte imprese non sanno non stare capaci di superare la crisi”.

Il segretario generale della Cgil di Siracusa prosegue affrontando la questione sociale, citando un problema piuttosto recente, vale a dire quello riguardante le analisi di laboratorio. “Dalle nostre ricerche – prosegue – risulta che non si fa un consuntivo mensile delle risorse per capire quali somme restano disponibili. E anche se l’Asp aveva messo a disposizione alcuni punti prelievo, di certo non erano sufficienti per soddisfare la domanda”.

Per Nardi quindi, il sistema va cambiato perché a suo dire sarebbe concreto il rischio di appesantire oltremodo il sistema sanitario per ricoveri o cure per patologie aggravate dai mancati controlli. “In questo quadro – spiega – si inseriscono le visite specialistiche o gli esami diagnostici, con liste d’attesa di mesi; ciò induce il cittadino a identificare come regolare il ricorso al privato quando invece dovrebbe essere l’eccezione”.

Conclusione dedicata infine alla situazione economica dei cittadini: “Il tasso di povertà è aumentato del 10%, mentre si sono ridotti esponenzialmente gli ammortizzatori sociali e sono aumentate le restrizioni dei sostegni sociali come il reddito di cittadinanza. E se è vero che i dati riguardanti l’occupazione sono in positivo, è ancora più vero che si tratta di lavoro povero, ovvero quell’occupazione che non fa uscire dalla fascia di povertà”.