Allarme sicurezza al carcere di Siracusa, Osapp: “Personale allo stremo, detenuti fuori controllo”

Situazione definita “gravissima” quella che si registra alla Casa Circondariale di Siracusa, dove la cronica carenza di figure apicali e di personale di comando sta mettendo seriamente a rischio l’ordine e la sicurezza dell’istituto. A lanciare l’allarme è l’OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, che denuncia uno stato di crisi ormai insostenibile per gli agenti in servizio.

Attualmente l’istituto può contare su un solo Commissario con incarico ad interim di comandante di reparto, un unico Ispettore presente, quattro Sovrintendenti impiegati a turno, mentre Assistenti Capo Coordinatori sono costretti a supplire anche nella sorveglianza generale. Il tutto in un carcere di primo livello, che ospita mediamente tra i 650 e i 700 detenuti.

La popolazione detenuta è estremamente eterogenea e complessa: sezioni di alta sicurezza, detenuti comuni, sex offender, appellanti, ricorrenti, arrestati in attesa di giudizio, oltre a soggetti sottoposti al regime del 14-bis. Una gestione che richiederebbe una presenza costante e qualificata delle figure di comando, oggi invece drammaticamente insufficiente.

Secondo il sindacato, la situazione è ormai ben chiara anche ai detenuti più problematici, che avrebbero “compreso l’attuale stato di crisi” e starebbero tentando di imporre regole proprie, mettendo ulteriormente sotto pressione il personale di Polizia Penitenziaria.

«Il personale si sente abbandonato a sé stesso – denuncia l’OSAPP – senza il supporto e la costante presenza delle figure di comando nei vari turni di servizio». Una condizione che, sottolinea il sindacato, incide inevitabilmente sull’ordine e sulla sicurezza dell’istituto. Non è chiaro se la Direzione abbia formalmente rappresentato la gravità della situazione agli organi superiori, ma l’organizzazione sindacale ritiene doveroso denunciare pubblicamente quanto sta accadendo e chiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti. In assenza di risposte concrete, l’OSAPP annuncia che si riserva di attuare tutte le forme di protesta democraticamente previste, ritenendo lo stato attuale «non più sostenibile» per il personale di Polizia Penitenziaria.

A firmare la denuncia è il Segretario Provinciale OSAPP di Siracusa, Giuseppe Argentino, che chiede risposte immediate per tutelare la sicurezza degli operatori e dell’intero istituto.