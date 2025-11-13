Allarme simulato nel Plemmirio: esercitazione antinquinamento per tutelare l’ambiente marino a Siracusa

Nella mattinata odierna, nelle acque dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, si è svolta un’esercitazione complessa di antinquinamento. Lo scopo è quello di addestrare il personale preposto alle operazioni di lotta all’inquinamento marino, valutare le capacità di coordinamento delle diverse unità di intervento e soccorso, nonché testare l’efficacia delle relative comunicazioni radio.

Nello specifico, è stato simulato un accidentale sversamento di idrocarburi da parte di un’imbarcazione da diporto all’interno della zona A dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, in una zona, cioè, di massima protezione ambientale, rifugio per le specie ittiche e sito di ripopolamento.

A seguito del simulato incidente, è giunta la telefonata di allerta alla sala operativa della Capitaneria di porto di Siracusa. Sono scattate, quindi, le operazioni di emergenza come da “Piano operativo di pronto intervento locale contro gli inquinamenti marini ed altre sostanze nocive”, al fine di contenere, nell’immediatezza, la chiazza di carburante e, successivamente, procedere alla sua rimozione mediante i dispositivi disinquinanti delle unità navali specializzate, partite dal porto Grande ed intervenute sul posto.

La chiazza di carburante inquinante è stata, con immediatezza, circoscritta attraverso l’impiego di idonee barriere galleggianti e poi rimossa meccanicamente, attraverso i “discoil skimmer” di bordo. Le operazioni sono state compiute da due mezzi navali della San Giorgio Mare S.r.l., società concessionaria del servizio disinquinamento del complesso portuale di Siracusa, di una unità navale antinquinamento del Consorzio Castalia in convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da pochi mesi dislocata presso il porto di Siracusa, e da una vedetta della Guardia Costiera, come unità di coordinamento sulla scena dell’intervento.

Dall’esercitazione è emersa un’elevata prontezza operativa di uomini e mezzi impiegati, un celere intervento di risposta, una corretta attuazione delle procedure previste dai relativi piani ed un soddisfacente sistema di comunicazione e coordinamento tra tutti i soggetti impegnati.

La lotta agli inquinamenti marini da idrocarburi od altre sostanze nocive, rappresenta un pilastro delle attività di tutela ambientale svolte dalla Guardia Costiera. Lo sversamento in mare di sostanze nocive rappresenta uno dei più gravi pericoli che minacciano i nostri mari ed i sistemi costieri, in grado di compromettere irrimediabilmente l’ambiente marino, le aree protette di grande valore naturalistico e le attività turistico–balneari.