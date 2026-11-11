Allarmi bomba nelle scuole, mail partita da Taiwan

Cronaca · LA ricostruzione

La mail che annunciava “un potente ordigno esplosivo” inviata a migliaia di scuole italiane è partita da un profilo compromesso della Daye University di Taiwan, un ateneo privato dell’isola. Dai primi accertamenti sembrerebbe possa essere riconducibile all’account di una ex studentessa violato dagli hacker.

Nell’intestazione della mail compaiono anche caratteri cinesi traducibili nel nome Liu Fang-chun. Nel breve messaggio ci sono riferimenti che rimandano ad atti analoghi avvenuti nei giorni scorsi: innanzitutto Mikhail Andropov, che è il nome apparso nella rivendicazione dei falsi allarmi bomba a bordo di aerei e nelle sedi di alcune emittenti televisive europee (tra cui l’irlandese Rte e la bulgara Nova Tv).

Andropov, nel messaggio, si autodefinisce il leader del “Vilayat di Misoginistan”. La Vilayat-i faqih è una teoria secondo la quale, in assenza dell’imam e nell’attesa del suo ritorno, il giurista (faqih) ha facoltà di tutelare e reggere gli interessi della comunità ed è il principio fondatore del governo della Repubblica iraniana. Nei giorni scorsi la Francia ha attribuito all’Iran la paternità degli attacchi informatici alla catena del freddo. Misoginistan, infine, sembra riecheggiare i fantomatici ‘Combattenti dello Stato Maschile’, gruppo russo ultranazionalista che ha firmato altre mail con allarmi bomba sugli aerei.

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Fonte: Ansa.it