All’ASP di Siracusa la seconda giornata del corso sulla gestione delle urgenze psichiatriche in età evolutiva

Venerdì 19 giugno, nella sede della Formazione permanente dell’Asp di Siracusa in viale Epipoli 72, si svolgerà la seconda e conclusiva giornata del progetto formativo aziendale intitolato “Gestione dell’Urgenza/Emergenza Psichiatrica in età evolutiva: dalla Dimensione Clinica a quella sociale, giuridica e delle responsabilità medico legali”. L’iniziativa, promossa dalla Neuropsichiatria infantile aziendale e dall’Unità operativa Formazione Permanente diretta da Maria Rita Venusino, segue il primo incontro dello scorso 4 giugno ed è destinata a una vasta platea di professionisti, tra cui neuropsichiatri infantili, psicologi, pedagogisti, educatori, assistenti sociali e infermieri. La necessità di questo percorso risiede nel progressivo incremento degli accessi ai servizi territoriali e ai Pronto Soccorso da parte di bambini e adolescenti con quadri psicopatologici acuti, quali condotte suicidarie, autolesionismo, disturbi del comportamento e abuso di sostanze, che richiedono risposte tempestive e multidisciplinari.

L’obiettivo dell’evento, coordinato scientificamente dal direttore facente funzioni della Neuropsichiatria dell’Infanzia e della Adolescenza dell’Asp di Siracusa Massimo Gramillano, è fornire agli operatori sanitari gli strumenti teorici e operativi per il riconoscimento precoce e la gestione integrata di tali crisi, unendo l’appropriatezza clinica alla tutela dei diritti del minore e alla sicurezza di pazienti e professionisti. Sull’importanza del percorso formativo il commissario straordinario Gioacchino Iraci esprime soddisfazione per l’andamento dell’iniziativa, evidenziando come la forte adesione testimoni la consapevolezza degli operatori di fronte a una tematica di stretta attualità sociale e sanitaria. Secondo il commissario, la presenza di relatori di altissimo profilo istituzionale e giudiziario qualifica l’offerta formativa dell’Azienda e conferma la volontà di affrontare i bisogni dell’età evolutiva attraverso un approccio integrato, dove il rigore clinico si unisce costantemente alla tutela giuridica del minore, con l’obiettivo fondamentale di consolidare sul territorio percorsi assistenziali tempestivi, efficaci e sicuri.

Nella prima sessione del 4 giugno i partecipanti hanno approfondito gli aspetti epidemiologici, la definizione clinica di urgenza ed emergenza e il triage in Pronto Soccorso con il contributo di Giovanni Rapisarda, direttore Neuropsichiatria dell’Infanzia e della Adolescenza dell’Asp di Catania, di Rosario Pavone coordinatore del Dipartimento Salute Mentale dell’Asp Siracusa e dello psichiatra Riccardo Gionfriddo. La giornata di venerdì 19 giugno si concentrerà sulle implicazioni giuridiche, medico-legali e sulla centralità della rete sociale. I lavori vedranno la partecipazione di Maria Francesca Pricoco, presidente del Tribunale per i Minorenni di Messina e già presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, che relazionerà sulle norme in materia di minori, sul consenso informato e sulle responsabilità dell’équipe sanitaria e di Grazia Cannarozzo, consigliere onorario minorile della Corte di Appello di Catania e coordinatrice della Direzione del Dipartimento Salute Mentale Asp di Catania, che affronterà il ruolo della rete tra scuola, famiglia e servizi e le strategie di prevenzione del disagio. Il corso punta a rafforzare l’integrazione operativa tra i servizi sanitari, sociali, scolastici e le autorità giudiziarie per offrire risposte concrete a una delle sfide più delicate della sanità moderna.