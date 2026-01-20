Allerta a Melilli, il sindaco Carta fa il punto della situazione: “criticità non gravi, ma alcune persone allontanate dalla costa per scattare selfie”

La giornata di allerta rossa continua a tenere sotto controllo Melilli e la provincia di Siracusa, con il ciclone Harry che ha raggiunto la sua fase più critica. In collegamento con Siracusa News, il sindaco Giuseppe Carta ha fatto il punto sulla situazione, riferendo delle misure adottate per garantire la sicurezza dei cittadini e monitorare i principali rischi.

La situazione a Melilli è sotto stretta osservazione, con particolare attenzione alle zone costiere, dove si sono registrati alcuni disagi. “Il mare è l’osservato speciale in queste ore, con la situazione che risulta più critica a Calabernardo, dove ci sono detriti sulla strada che impediscono l’accesso. Abbiamo anche alcune criticità con l’illuminazione elettrica, ma la Protezione Civile sta presidiando tutte le aree più vulnerabili”, ha dichiarato il sindaco.

Una delle misure adottate è stata la chiusura del centro commerciale nella zona, una decisione che, come ha sottolineato il sindaco, è stata presa in collaborazione con la Prefettura e il tavolo provinciale di coordinamento. “Non è stata una decisione facile, ma è stata necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori. Abbiamo voluto una sinergia con gli altri comuni, perché molte delle vie di accesso sono interconnesse con Priolo e Siracusa”, ha spiegato il sindaco, che ha anche ricordato come la decisione sia stata presa dopo una valutazione con le forze dell’ordine e gli uffici preposti.

Nonostante i disagi iniziali, la situazione a Melilli è stata gestita senza grossi danni. “Abbiamo avuto problemi con qualche albero caduto e con i cavi elettrici divelti, ma al momento non registriamo criticità gravi”, ha detto il sindaco. Tuttavia, le condizioni meteo sono destinate a peggiorare nelle prossime ore, con il picco del ciclone previsto per il primo pomeriggio, tra le 15 e le 16. “Continueremo a monitorare costantemente la situazione e ci prepariamo a possibili emergenze”, ha aggiunto Carta.

Il sindaco ha rinnovato l’appello ai cittadini a restare a casa, a limitare gli spostamenti e a evitare le zone costiere e quelle più esposte ai rischi, come le aree vicine ai torrenti e ai fiumi. “Abbiamo anche dovuto allontanare alcune persone che si stavano avvicinando alle coste per scattare fotografie o fare selfie. È un comportamento irresponsabile che mette a rischio l’incolumità pubblica”, ha sottolineato.

La decisione sulla riapertura delle scuole è ancora in fase di valutazione. “Abbiamo già preso accordi con la Prefettura e gli altri sindaci. In base alla situazione, valuteremo se sarà necessario tenere chiuse le scuole anche domani”, ha dichiarato il sindaco, spiegando che l’obiettivo è garantire la sicurezza degli edifici scolastici, facendo sopralluoghi per verificarne l’agibilità dopo il maltempo. Il sindaco ha infine voluto ribadire l’importanza del coordinamento tra le istituzioni e i volontari della Protezione Civile, che stanno lavorando senza sosta per monitorare la situazione.