Allerta meteo a Carlentini, il sindaco Stefio: “Territorio presidiato”

Notte di vigilanza e massima attenzione a Carlentini, dove l’amministrazione comunale ha attivato fin dalle prime ore dell’allerta meteo un presidio costante del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini. A fare il punto della situazione è il sindaco Giuseppe Stefio, intervenuto in collegamento per aggiornare sull’evoluzione del maltempo.

“È stata una nottata di vigilanza – ha spiegato il primo cittadino – con il territorio presidiato dalla Polizia Locale, dai volontari della Protezione Civile e con il coordinamento delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e della Protezione Civile provinciale e regionale. Fortunatamente al momento non si registrano criticità importanti”

I principali disagi segnalati riguardano alcuni pali della pubblica illuminazione danneggiati dal vento e la viabilità, in particolare la SP 95 Carlentini–Pedagaggi, monitorata dai tecnici comunali. La strada risulta transitabile, ma solo con la massima prudenza.

Sul fronte scuole, il sindaco Stefio ha annunciato la chiusura anche per la giornata di domani: “Sto predisponendo una nuova ordinanza per consentire all’ufficio tecnico comunale di effettuare sopralluoghi in tutti i plessi scolastici, così da verificare eventuali criticità strutturali dopo il maltempo e garantire un rientro in sicurezza”

La macchina amministrativa resta pienamente operativa: “Siamo in allerta da due giorni, con un dispositivo H24 già attivo. Tutti sono pronti a intervenire nel caso in cui il peggioramento previsto nelle prossime ore dovesse creare emergenze”.

Il sindaco ha infine sottolineato l’importanza del coordinamento provinciale, annunciando la partecipazione al vertice in Prefettura: “Il tavolo coordinato dal Prefetto è stato fondamentale. Ci permette un contatto diretto con tutti gli attori istituzionali coinvolti nella tutela dell’incolumità pubblica. I sindaci non sono stati lasciati soli e questo ci consente di affrontare con maggiore serenità le fasi più critiche”.