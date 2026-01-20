Allerta meteo, a Portopalo disposta l’evacuazione immediata di contrada Pantanello

È scattata l’evacuazione immediata di tutte le abitazioni presenti in Contrada Pantanello. Il sindaco Rachele Rocca ha disposto un’ordinanza urgente di sgombero a tutela della pubblica incolumità, a causa delle avverse condizioni meteo e del forte vento che sta interessando il territorio.

L’amministrazione comunale ha invitato i cittadini interessati a lasciare immediatamente le proprie abitazioni, assicurando il supporto delle forze operative presenti sul posto. Per accogliere temporaneamente le persone evacuate è stata messa a disposizione l’Aula Consiliare, individuata come punto di accoglienza. Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, l’auspicio è che l’emergenza possa rientrare nel giro di 3–4 ore, consentendo ai residenti di fare ritorno nelle proprie case non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno e il vento si sarà attenuato.

Nel frattempo, il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Portopalo di Capo Passero ha ricevuto indicazioni operative immediate: tutte le unità e i mezzi disponibili sono stati mobilitati e stanno convergendo nell’area interessata per agevolare lo sgombero nel più breve tempo possibile.

Sul fronte dei servizi essenziali, è stato reso noto che tutti i guasti Enel nelle contrade risultano risolti. Permangono ancora nove utenze senza energia elettrica in via Maucini, dove una squadra tecnica è già al lavoro; è inoltre in arrivo un mezzo con cestello per completare le operazioni di ripristino.

L’amministrazione comunale ha ringraziato la cittadinanza per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati in queste ore delicate, assicurando che seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione.