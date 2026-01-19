Allerta meteo a Siracusa e provincia: domani chiusi tutti i centri commerciali

Siracusa e provincia sono interessate da una grave allerta meteo. A seguito del bollettino diffuso dalla Protezione Civile, che ha diramato per la giornata odierna un’allerta arancione e un’allerta rossa a partire dalla mezzanotte fino alle 24 di domani, è stata disposta la chiusura di tutti i centri commerciali sul territorio di Siracusa e provincia.

La decisione è stata adottata a scopo precauzionale, per garantire la sicurezza di cittadini, lavoratori e visitatori, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Eventuali aggiornamenti seguiranno in base all’evolversi della situazione.