Aggiornamento allerta meteo, in diretta dalla sede della Protezione civile

In collegamento con Edy Bandiera, vicesindaco e Sergio Imbrò, assessore Protezione civile

Allerta meteo a Siracusa e provincia: domani chiusi tutti i centri commerciali

La decisione per garantire la sicurezza

Siracusa e provincia sono interessate da una grave allerta meteo. A seguito del bollettino diffuso dalla Protezione Civile, che ha diramato per la giornata odierna un’allerta arancione e un’allerta rossa a partire dalla mezzanotte fino alle 24 di domani, è stata disposta la chiusura di tutti i centri commerciali sul territorio di Siracusa e provincia.

La decisione è stata adottata a scopo precauzionale, per garantire la sicurezza di cittadini, lavoratori e visitatori, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Eventuali aggiornamenti seguiranno in base all’evolversi della situazione.


