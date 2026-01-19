Allerta meteo a Siracusa, Protezione civile in campo: “COC attivo e monitoraggio costante delle zone a rischio”

Siracusa si prepara ad affrontare il peggioramento delle condizioni meteo annunciato per le prossime ore. Il Centro Operativo Comunale (COC) è attivo già da ieri e la Protezione civile comunale ha messo in moto la macchina organizzativa per fronteggiare eventuali criticità.

A fare il punto della situazione è Sergio Imbrò, assessore alla Protezione civile del Comune di Siracusa, intercettato durante una riunione operativa con i volontari.

“Abbiamo appena concluso un incontro operativo – spiega Imbrò –. Ci stiamo organizzando da ieri, con l’apertura del COC e l’attivazione di tutte le funzioni di supporto. Al momento la situazione è tranquilla, ma è previsto un peggioramento nelle prossime ore e quindi non dobbiamo abbassare la guardia”.

L’attenzione dell’amministrazione è concentrata soprattutto sui punti critici già noti, quelli che in passato hanno mostrato maggiori problematiche in caso di piogge intense o vento forte. “Stiamo monitorando fin dalle prime ore del mattino le zone dove si sono verificati allagamenti o cadute di oggetti – precisa l’assessore – come strade, canali di scolo, corsi d’acqua e aree prossime alle abitazioni”.

Tra le aree più esposte figurano le zone costiere e balneari, dove il mare potrebbe creare disagi. “Sono previste onde alte e già ieri si è registrata un’alta marea – aggiunge Imbrò –. Stiamo quindi osservando con attenzione le zone in prossimità della costa, dove l’acqua potrebbe invadere alcune aree”.

Anche Ortigia rientra tra le zone attenzionate, sebbene al momento non si registrino criticità particolari. “Nessun allarmismo – sottolinea l’assessore –. Non ci sono situazioni di emergenza, ma raccomandiamo prudenza: evitare di sostare vicino ai moli, alle scogliere e alle aree a ridosso del mare”.

Imbrò ribadisce inoltre l’importanza dei comportamenti responsabili da parte dei cittadini: limitare gli spostamenti, mettere in sicurezza balconi, terrazze e verande, evitare di lasciare oggetti esposti al vento. “Anche una tenda o un vaso possono diventare pericolosi – avverte – e causare danni a cose o persone”.

Sul fronte operativo, i numeri sono significativi: “Abbiamo già attivato circa 85-90 volontari delle associazioni di Protezione civile, con diversi mezzi a disposizione. Siamo in contatto costante con il Dipartimento regionale, i Vigili del Fuoco e tutte le strutture competenti”.

Il COC resterà aperto e sono previste ulteriori riunioni di coordinamento nelle prossime ore. “Siamo al servizio della città – conclude Imbrò – e speriamo che questa emergenza possa passare senza particolari problemi. Il lavoro di squadra e la collaborazione dei cittadini sono fondamentali”.