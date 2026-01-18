Allerta meteo a Siracusa: scuole chiuse domani in tutta la provincia

Allerta meteo arancione su tutto il territorio della provincia di Siracusa per le prossime 24 ore. A comunicarlo è il Dipartimento regionale della Protezione Civile, che segnala un’intensificazione del maltempo con possibili precipitazioni anche di forte intensità.

In via precauzionale, per la giornata di lunedì 19 gennaio, tutti i sindaci della provincia hanno firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di studenti, personale scolastico e famiglie.

Oltre agli istituti scolastici, resteranno chiuse anche le attività mercatali, gli impianti sportivi pubblici, i parchi pubblici, il cimitero comunale e gli asili comunali. Le autorità locali invitano la cittadinanza alla massima prudenza negli spostamenti e a limitare le uscite non necessarie.

La Protezione Civile raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di attenersi alle indicazioni diffuse dai Comuni e dagli organi competenti, monitorando l’evolversi delle condizioni meteo nelle prossime ore.