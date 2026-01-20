Allerta meteo ad Avola, il sindaco Cannata: “situazione sotto controllo, scuole chiuse per verifiche”

Resta alta l’attenzione ad Avola per l’ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia orientale e la provincia di Siracusa. Il sindaco Rossana Cannata ha fatto il punto sulla situazione, confermando che il territorio comunale è tra quelli maggiormente esposti, in particolare per la presenza delle aree costiere.

“Avola è uno dei comuni più colpiti – ha spiegato il sindaco – perché il vento forte ha generato mareggiate importanti. Il moto ondoso è aumentato e sin dalla notte abbiamo presidiato il territorio con interventi continui. Fortunatamente non si registrano danni ingenti, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio”.

Durante tutta la giornata sono stati intensificati i controlli lungo la fascia costiera, dove si sono accumulati detriti trasportati dal mare e dove il vento ha provocato la caduta di pali e piccoli elementi infrastrutturali. Il sindaco ha ribadito l’invito ai cittadini e ai turisti a restare in casa, evitando passeggiate, attività sportive all’aperto e qualsiasi spostamento non necessario, soprattutto nelle zone a ridosso del mare.

In via cautelativa, e in accordo con gli altri sindaci della provincia, il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche anche per la giornata di domani. “Non si tratta di un’allerta meteo per domani – ha chiarito Cannata – ma della necessità di consentire ai tecnici comunali di effettuare sopralluoghi e verificare eventuali danni alle strutture scolastiche dopo queste ore di maltempo”.

Il sindaco ha inoltre spiegato che le decisioni vengono prese in modo coordinato all’interno del Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS), riunito più volte sotto la guida della Prefettura. Un nuovo vertice è previsto anche in serata, per valutare l’evoluzione del ciclone e le misure da mantenere nelle prossime ore.

“Le prescrizioni restano valide fino a domani – ha aggiunto – non bisogna avvicinarsi alla costa, non attraversare strade esposte e non sottovalutare il rischio. Le ordinanze vanno rispettate: oltre alla sicurezza personale, sono previste sanzioni per chi non osserva i divieti”.

Al momento, il bilancio ad Avola non evidenzia danni strutturali gravi, ma solo criticità localizzate legate a vento e mareggiate, in particolare nelle zone costiere più sensibili come Zuccara e Cicerata, già note per la loro fragilità geomorfologica.