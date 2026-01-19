Allerta meteo arancione: a Pachino scuole chiuse per tre giorni. Il sindaco Gambuzza: “Scelta di sicurezza”

Scuole chiuse non solo oggi e domani, ma anche mercoledì. È la decisione assunta dal Comune di Pachino in seguito all’allerta meteo arancione diramata per il territorio della provincia di Siracusa. Una scelta più restrittiva rispetto a quella adottata dagli altri comuni, che hanno disposto la sospensione delle attività scolastiche per due giorni.

A spiegarne le ragioni è il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, intervenuto ai microfoni di Siracusa News.

“La decisione di chiudere le scuole per tre giorni – ha chiarito il primo cittadino – nasce esclusivamente da una questione di sicurezza. L’allerta più critica riguarda soprattutto la giornata di martedì e io ho ritenuto necessario avere il tempo di verificare lo stato delle strutture prima di far rientrare gli studenti in aula”.

Secondo quanto spiegato dal sindaco, il maltempo previsto potrebbe causare infiltrazioni d’acqua o altri danni agli edifici scolastici, che dovranno essere attentamente controllati dai tecnici comunali al termine dell’emergenza.

Non solo scuole: al momento restano chiusi anche gli uffici pubblici, proprio per consentire le verifiche necessarie. “Se la situazione dovesse cambiare – ha aggiunto Gambuzza – l’ordinanza potrà essere modificata, ma al momento la priorità resta la tutela delle persone”.

Particolare attenzione è rivolta al territorio di Marzamemi, considerato più esposto per la sua posizione al di sotto del livello del mare. Proprio per questo l’amministrazione comunale ha deciso di muoversi con maggiore prudenza rispetto ad altri centri della provincia.

È stata inoltre attivata la macchina della Protezione Civile: nella mattinata si è tenuta una riunione del COC (Centro Operativo Comunale) con i dirigenti comunali e le associazioni di volontariato, tra cui Misericordia e Croce Rossa, per coordinare eventuali interventi.

“Chiediamo ai cittadini di mantenere la calma – ha sottolineato il sindaco – e di informarsi solo attraverso i canali ufficiali. In situazioni come queste circolano notizie non corrette o allarmistiche. L’emergenza è sotto controllo grazie al lavoro congiunto dell’amministrazione, degli uffici comunali, della Protezione Civile e della Prefettura”.

Infine un appello alla collaborazione: evitare spostamenti non necessari nelle giornate più critiche e seguire le indicazioni delle autorità. “Speriamo che il maltempo passi senza causare danni – ha concluso Gambuzza – soprattutto alle strutture produttive, come le serre del ciliegino, particolarmente esposte al vento”.

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evolversi delle condizioni meteo e non esclude nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.