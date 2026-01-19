Allerta meteo arancione, a Priolo Gargallo Pippo Gianni punta sulla prevenzione e chiude le scuole in anticipo

Giornata di allerta meteo arancione anche a Priolo Gargallo, dove l’amministrazione comunale ha scelto di muoversi con largo anticipo per fronteggiare il maltempo. Il sindaco Pippo Gianni conferma l’attivazione preventiva del Centro Operativo Comunale (COC) e una serie di interventi mirati alla sicurezza del territorio.

“In giornate come questa, buie e tempestose, dobbiamo dare coraggio ai cittadini – ha dichiarato il primo cittadino –. Passerà anche questa”. Un messaggio di rassicurazione, accompagnato però da misure concrete adottate già nei giorni precedenti all’arrivo dell’allerta.

Nei giorni scorsi, infatti, il Comune è intervenuto sui torrenti, liberandoli da erbacce, pietrame e alberi che avrebbero potuto ostacolare il deflusso dell’acqua. “Abbiamo ultimato proprio ieri gli interventi più pesanti – spiega Gianni – e tagliato alberi pericolanti che, con il vento forte, avrebbero potuto rappresentare un rischio per auto e pedoni”.

Tra i provvedimenti adottati anche la chiusura della strada del mare, oltre al monitoraggio capillare del territorio grazie al coordinamento tra vigili urbani, uffici tecnici, lavori pubblici e associazioni di volontariato come la Misericordia. “Siamo pronti a ogni evenienza – sottolinea il sindaco – nella speranza che non accada nulla”.

Particolare attenzione è stata riservata alle scuole, chiuse già prima dell’emissione ufficiale del bollettino regionale di Protezione civile. Una scelta che ha suscitato domande tra i cittadini, ma che il sindaco rivendica con convinzione. “Sono un medico e credo nella prevenzione, non nella cura – afferma –. Mi preoccupo soprattutto dei bambini. Le scuole sono il nostro futuro”.

Gianni ricorda gli interventi già effettuati negli ultimi anni sul patrimonio scolastico: edifici chiusi perché pericolanti o con presenza di amianto, una scuola demolita e ricostruita, altri istituti messi in sicurezza. “Oggi a Priolo le scuole aperte sono in buone condizioni – precisa –. I riscaldamenti funzionano, le strutture sono controllate. Il tema della sicurezza scolastica è per me la priorità assoluta”.

Da qui la decisione di anticipare la chiusura degli istituti anche in questa occasione. “Forse partiamo sempre prima degli altri – conclude il sindaco – ma lo facciamo per tutelare l’incolumità delle persone. Meglio limitare gli spostamenti, uscire solo se indispensabile e fare attenzione a ciò che si ha su balconi e terrazzi. Il pericolo maggiore oggi è il vento”.