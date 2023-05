Allerta meteo arancione a Siracusa e provincia

È stata diramata l‘allerta meteo arancione per la Sicilia orientale e pertanto anche per la zona G in cui ricade Siracusa a partire da mezzanotte e fino alle 24 di domani 20 maggio 2023.

Secondo quanto riportato nell’avviso della Protezione civile, si prevede pioggia, a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia orientale, con quantitativi cumulati da moderati fino a elevati, specie sui settori nord orientali ionici. Venti di burrasca. Mari molto mossi, tendenti ad agitati.