Allerta meteo arancione sulla provincia di Siracusa, scuole chiuse lunedì 16 marzo

Scuole chiuse a Siracusa e provincia per la giornata di domani, lunedì 16 marzo.
Lo hanno comunicato i sindaci dei comuni aretusei, a seguito dell’allerta arancione diramata dal Dipartimento regionale di Protezione civile, fino alle 24 di lunedì.
Resteranno a casa, dunque, gli studenti che frequentano le scuole pubbliche di ogni ordine e grado nella città capoluogo e nei comuni della provincia. Chiusi anche tutti gli asili nido comunali.
La protezione civile e i sindaci rinnovano l’invito alle popolazioni a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere comportamenti adeguati a una situazione di allarme.
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