Allerta meteo e viabilità, ecco le strade provinciali non percorribili

In relazione all’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile regionale, le squadre operative del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e la Polizia Provinciale, unitamente ai Tecnici di Siracusa Risorse, sono impegnati sul territorio per le attività di verifica, presidio e intervento, compatibilmente con le condizioni di sicurezza.

Sono state riscontrate criticità che non consentono, allo stato attuale, la piena percorribilità delle seguenti strade provinciali: SP 84 Marzamemi – Portopalo, in contrada Morghella (tratto ricoperto dalla Sabbia), SP 5 Buccheri – San Giovanni ( piccola frana); SP 76 Diddino – Monte Climito – Saiazza, all’altezza del km 6, SP 40, nel tratto compreso dal bivio Cassaro–Ferla fino all’ingresso della Valle dell’Anapo

Su tali tratti si sta intervenendo con mezzi e personale tecnico dell’Ente. Per quanto riguarda la SP 40, è stata inoltre attivata la Protezione Civile per le necessarie attività di verifica, in coordinamento con le strutture operative coinvolte.

Gli interventi proseguiranno non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza.