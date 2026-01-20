Allerta meteo. Emergenza anche a Palazzolo Acreide. Il sindaco Gallo invita alla prudenza: “attenzione all’ingrossamento del fiume Anapo”

L’emergenza maltempo legata al ciclone Harry coinvolge anche Palazzolo Acreide, dove piogge intense e vento forte hanno imposto l’attivazione delle misure di massima cautela. A fare il punto della situazione, in collegamento con Siracusa News, è stato il sindaco Salvatore Gallo, che ha parlato apertamente di una fase emergenziale ancora in corso.

“È sicuramente un’emergenza – ha spiegato il primo cittadino – ma la stiamo affrontando in maniera coordinata. Tutti i sindaci siamo in costante collegamento, sotto il coordinamento della Prefettura”.

Particolare attenzione è rivolta all’ingrossamento del fiume Anapo, che nasce nell’area montana e attraversa Bucheri, Buscemi e Palazzolo Acreide prima di raggiungere la vallata. “Il fiume è molto carico – ha sottolineato Gallo – e la criticità maggiore potrebbe manifestarsi verso la foce. Per questo il monitoraggio è continuo”.

Le precipitazioni delle ultime ore sono state definite dal sindaco «di una consistenza che non si vedeva da tempo». Si registrano danni alle strade, ai muri di sostegno e infiltrazioni d’acqua, ma al momento non si segnalano conseguenze gravi per le persone.

“Palazzolo oggi sembra in lockdown – ha aggiunto – e questo è un dato positivo. La popolazione ha risposto all’appello evitando spostamenti inutili. In questo momento mettersi in viaggio è pericoloso e non bisogna rischiare”.

In accordo con gli altri sindaci del territorio, è stata decisa la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, così come di ville comunali, cimiteri e luoghi pubblici. “Non è una scelta eccessiva – ha chiarito Gallo – ma una misura necessaria per consentire le verifiche dei danni. Le infiltrazioni ci sono state, il vento ha fatto la sua parte e dobbiamo controllare tutto prima di riaprire”.

Il sindaco ha ribadito come le allerte meteo siano state corrette e tempestive e come le precauzioni adottate abbiano evitato conseguenze peggiori: “Poteva andare molto peggio. L’importante è che non ci siano stati danni alle persone. I danni materiali si riparano, l’incolumità no”.

Gallo ha anche aperto una riflessione sul tema dei lavoratori pendolari, sottolineando la necessità, in caso di allerta rossa, di strumenti normativi che consentano di limitare gli spostamenti non essenziali: “Non tutte le aziende possono chiudere, ma in situazioni come questa bisognerebbe tutelare maggiormente chi è costretto a mettersi in strada”.

La situazione resta in evoluzione, con nuovi tavoli tecnici coordinati dalla Prefettura nelle prossime ore. Secondo le previsioni, il peggio dovrebbe attenuarsi in serata, ma il livello di attenzione rimane alto.