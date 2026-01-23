Allerta meteo, Filcams CGIL Siracusa: “No agli abusi sui lavoratori del commercio e del terziario”

La Filcams CGIL Siracusa interviene con forza sulle pratiche adottate da alcune aziende del settore terziario e della distribuzione durante le recenti allerte meteorologiche.

In una nota, il Segretario Generale Alessandro Vasquez denuncia che «nella maggior parte dei casi, supermercati e attività del terziario hanno comunicato ai lavoratori che le ore di astensione dal lavoro dovute alle condizioni meteorologiche sarebbero state sottratte dal monte ore delle ferie residue o dai permessi non goduti. Un abuso che va subito corretto».

Secondo Vasquez, i dipendenti dovrebbero invece poter recuperare le ore non lavorate o trattenerle come compensativo dagli straordinari già effettuati e non ancora retribuiti. Il Segretario sottolinea inoltre che il settore del commercio e del terziario diffuso non prevede strumenti come la cassa integrazione per eventi meteo, una mancanza che rende difficile affrontare episodi sempre più frequenti come le allerte meteorologiche.

«Non si tratta di indisponibilità dei lavoratori – precisa Vasquez – e pertanto non possono essere sempre loro a subirne le conseguenze economiche. Presteremo la massima attenzione e diffideremo le aziende che adotteranno comportamenti unilaterali e lesivi dei diritti dei lavoratori».

La Filcams CGIL invita quindi le imprese a rispettare i diritti dei lavoratori e a garantire strumenti equi per affrontare le emergenze meteorologiche, sottolineando l’urgenza di colmare il vuoto normativo esistente.