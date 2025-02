Allerta meteo gialla domani a Siracusa: rischio temporali

Per la giornata di domani, lunedì, sono previste solo deboli piogge al Nord e sulla Toscana mentre al Sud ci saranno residui piovaschi sulla Sicilia, unica regione per la quale la Protezione Civile ha diramato un’allerta maltempo, gialla, per piogge e temporali.

Questo il dettaglio:

– ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

– ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico