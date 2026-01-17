Allerta Meteo, il sindaco Gianni: “scuole chiuse a Priolo Gargallo”

Il Comune di Priolo Gargallo informa la cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteo previste, il sindaco Pippo Gianni ha disposto in via precauzionale la chiusura per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi, dei parchi pubblici e gioco, del cimitero comunale, nonché la sospensione del mercato settimanale.

Il provvedimento in considerazione dell’allerta diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile che prevede venti forti o di burrasca, precipitazioni abbondanti e mareggiate intense lungo le coste ioniche.

Il Comune ha attivato il Presidio Operativo Territoriale e avviato controlli preventivi sul territorio. Si raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti, evitare le zone a rischio e seguire esclusivamente i canali ufficiali dell’Ente per ulteriori aggiornamenti