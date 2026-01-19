Allerta Meteo, la Capitaneria vieta l’ingresso alle aree portuali di Siracusa, Avola, Portopalo e Marzamemi

La Capitaneria di Porto di Siracusa ha emesso un’ordinanza urgente che vieta, con effetto immediato, l’accesso veicolare e pedonale alle aree portuali di competenza dell’Autorità Marittima di Siracusa, vale a dire Porto Piccolo, Ognina, Portopalo, Marzamemi e Avola. La misura è stata adottata in risposta al peggioramento delle condizioni meteo, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità di cittadini, operatori portuali e marinerie locali.

Le autorità raccomandano a tutti di rispettare scrupolosamente il divieto e di evitare qualsiasi spostamento nelle aree interessate. La Capitaneria di Porto ha precisato che il provvedimento rimane in vigore fino a nuove comunicazioni, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Le previsioni indicano un aggravarsi della situazione nelle prossime ore, con possibili raffiche di vento e mareggiate. La Protezione Civile e le forze dell’ordine monitorano costantemente l’evolversi della situazione per garantire la sicurezza di tutti.

I cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti ufficiali tramite i canali istituzionali e a prestare la massima attenzione alle comunicazioni della Capitaneria di Porto e della Protezione Civile.