Allerta meteo rossa a Siracusa: ecco cosa fare in caso di vento forte, mareggiata e alluvione

Con l’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile su Siracusa e provincia, cresce l’attenzione sui comportamenti corretti da adottare per ridurre i rischi legati al maltempo. Le condizioni previste includono venti molto forti, mareggiate lungo le coste e possibili allagamenti, con scenari che possono rappresentare un serio pericolo per l’incolumità delle persone.

In caso di venti forti, è fondamentale limitare al massimo gli spostamenti e prestare particolare attenzione alle aree alberate e alle zone verdi. Il rischio di caduta di alberi, rami, tegole e strutture temporanee come gazebo, impalcature e tendoni è elevato. Nelle zone costiere, inoltre, il vento intenso può provocare mareggiate, rendendo pericoloso avvicinarsi a scogliere, moli, pontili e percorrere le strade litoranee.

Particolare prudenza è richiesta anche in caso di alluvione. Le autorità raccomandano di salire ai piani alti degli edifici, evitando cantine, seminterrati e garage che sono tra i primi ambienti a riempirsi d’acqua. È fortemente sconsigliato l’uso dell’automobile: bastano pochi centimetri d’acqua per perdere il controllo del veicolo. Occorre inoltre stare lontani da sottopassi, argini, ponti e dalle aree vicine ai corsi d’acqua.

La Protezione Civile invita i cittadini a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali, adottare comportamenti responsabili e collaborare evitando spostamenti non necessari, soprattutto nelle ore di maggiore intensità dei fenomeni.