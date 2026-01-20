Allerta meteo rossa a Siracusa: cosa significa e quali rischi comporta

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi un’allerta meteo rossa su Siracusa e sul territorio provinciale, il livello massimo di criticità previsto. Si tratta di una situazione di rischio elevato, che può comportare gravi pericoli per la sicurezza delle persone, con la possibilità di perdite di vite umane e danni ingenti.

Secondo lo scenario di evento indicato nei bollettini ufficiali, possono verificarsi fenomeni numerosi ed estesi di natura idrogeologica e idraulica. Tra questi rientrano instabilità di versante anche profonde e di grandi dimensioni, frane superficiali, colate rapide di fango e detriti, oltre a ingenti ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale e fenomeni di erosione.

Particolare attenzione è rivolta ai corsi d’acqua minori e maggiori, dove sono possibili rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici, estese inondazioni, fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, nonché occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti. Non si esclude la caduta di massi in più punti del territorio.

Gli effetti e i danni attesi possono essere significativi:

-danni a edifici, centri abitati, attività produttive e colture agricole;

-coinvolgimento di cantieri, insediamenti civili e industriali anche lontani dai corsi d’acqua;

-danneggiamenti o distruzione di infrastrutture stradali e ferroviarie, argini, ponti e opere idrauliche;

-disagi a beni e servizi essenziali;

-danni a coperture e strutture provvisorie a causa di forti raffiche di vento, con possibile trasporto di materiali;

-caduta di alberi, pali, segnaletica e impalcature, con ripercussioni sulla viabilità e sulle reti di comunicazione;

-danni a veicoli ed edifici per eventuali grandinate, oltre a lesioni da fulminazione.

La Protezione Civile sottolinea che criticità possono verificarsi anche in assenza di precipitazioni dirette, a causa del transito dei deflussi nei corsi d’acqua principali.

Si raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare le aree a rischio, seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e attenersi alle indicazioni delle autorità competenti. Le prossime ore saranno decisive per l’evoluzione del quadro meteorologico.