Allerta meteo rossa, cresce il livello dell’Anapo: strade provinciali chiuse per rischio esondazione

Nuovo aggiornamento sulla viabilità provinciale a causa dell’allerta meteo rossa in vigore su tutto il territorio siracusano. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa segnala gravi criticità legate all’aumento dei livelli idrici del fiume Anapo e agli intensi afflussi d’acqua sulle arterie provinciali.

In particolare, la Strada Provinciale 54 Sortino–Fiumara–Mandredonne è stata interdetta al traffico nel tratto compreso tra l’ex stazione di Sortino Fusco e i giardini di contrada America, a causa del rischio imminente di esondazione del fiume Anapo in corrispondenza del guado. La Protezione Civile di Sortino è al lavoro per garantire la chiusura dell’arteria su entrambi i lati del fiume.

Criticità anche sulla SP 32 Carlentini–Pedagaggi, resa impraticabile e pericolosa dall’eccessivo afflusso d’acqua sulla carreggiata. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Protezione Civile provinciale e di Siracusa Risorse per interdire il transito e monitorare la situazione.

Le attività di verifica e controllo proseguono senza sosta, in coordinamento con la Protezione Civile, mentre si raccomanda alla popolazione di evitare gli spostamenti non necessari e di attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali.