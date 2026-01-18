Allerta meteo Siracusa, spaventa il ciclone Harry: scuole chiuse lunedì e martedì

La Protezione Civile Regionale ha confermato lo stato di allerta meteo per la provincia di Siracusa nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, a causa di una grave fase di maltempo che interesserà gran parte dell’Italia meridionale.

In via precauzionale, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli asili comunali, delle attività mercatali, degli impianti sportivi pubblici, dei parchi pubblici e del cimitero comunale. Un provvedimento necessario per tutelare l’incolumità dei cittadini di fronte a condizioni meteorologiche potenzialmente molto pericolose.

Cosa ci aspetta: scenario meteo critico

Sui mari di ponente e sul Mar Ionio è previsto un progressivo rinforzo dei venti di Scirocco, che anticipa l’arrivo di una pericolosa perturbazione atlantica, la numero 7 del mese. Questo sistema darà origine a una fase di maltempo estremo, con effetti particolarmente intensi sulla Sicilia sud-orientale.

Le previsioni indicano:

Piogge torrenziali con accumuli tra 200 e 400 mm entro la fine di martedì

Venti di tempesta con raffiche fino a 120-130 km/h

Mari grossi o molto grossi, con onde fino a 6-7 metri

Violente mareggiate lungo le coste esposte

Il ciclone mediterraneo “Harry”

A rendere la situazione ancora più delicata è l’evoluzione della depressione in arrivo sul Mediterraneo occidentale, che si trasformerà in un vero e proprio ciclone mediterraneo, denominato “Harry” dall’AEMET spagnola. Il vortice si muoverà lentamente tra le coste algerine, il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia, per poi raggiungere lo Ionio, dove inizierà ad attenuarsi non prima di giovedì.

Massima attenzione e monitoraggio continuo

La situazione resta molto critica e in costante monitoraggio. Le autorità invitano la popolazione a seguire con attenzione gli aggiornamenti della Protezione Civile nazionale e regionale nelle prossime 24-48 ore e ad adottare comportamenti prudenti, evitando spostamenti non necessari e soste in prossimità di corsi d’acqua o aree esposte al vento e alle mareggiate.