Allerta meteo, sospesi i punti itineranti per i prelievi del sangue a Canicattini, Rosolini e Portopalo

A causa dell’allerta meteo diramata per la giornata di martedì 20 gennaio 2026, i punti itineranti per i prelievi del sangue nelle località di Canicattini Bagni, Rosolini e Portopalo di Capo Passero, originariamente previsti dal calendario, non saranno operativi.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa comunica che la sospensione è una misura precauzionale per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e dei cittadini, vista la situazione meteorologica avversa.

I cittadini sono invitati a prendere nota della sospensione e a seguire eventuali comunicazioni successive per il recupero delle date dei prelievi. L’azienda ringrazia la popolazione per la collaborazione e la comprensione.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti, è possibile consultare i canali ufficiali dell’Asp di Siracusa.