Allerta rossa a Noto. Il sindaco Corrado Figura fa il punto della situazione sul maltempo e sulla sicurezza: “presidio sulla zona di Calabernardo”

Continua l’emergenza maltempo in tutta la provincia di Siracusa, con l’allerta rossa ancora in vigore per il ciclone Harry. A Noto, una delle aree più vulnerabili, il sindaco Corrado Figura ha fornito aggiornamenti in diretta a Siracusa News sulla situazione meteo e le misure in atto per fronteggiare l’emergenza.

La nottata è stata caratterizzata dal monitoraggio continuo delle zone costiere e delle aree a rischio, come Calabernardo. “In queste ore stiamo presidiando in particolare la zona di Calabernardo, dove il mare ha causato accumulo di detriti sulla strada, impedendo l’accesso alla zona”, ha spiegato il sindaco Figura. La Protezione Civile è intervenuta tempestivamente per garantire la sicurezza dei residenti e per monitorare le aree a rischio, tra cui le zone vicino ai torrenti, come Tellaro e Asinaro. Alcune abitazioni sono rimaste senza elettricità a causa dei conduttori Enel divelti, ma i tecnici sono intervenuti rapidamente per risolvere il problema.

La Protezione Civile ha anche affrontato una situazione di panico segnalata da una residente a San Lorenzo, ma, fortunatamente, il pericolo è rientrato immediatamente senza conseguenze gravi.

In attesa del vertice previsto per le 12:30 con la Prefettura, il sindaco ha sottolineato che la decisione sulle scuole sarà presa in base all’evoluzione della situazione meteo. “La nostra priorità è la sicurezza dei cittadini. Per quanto riguarda le scuole, ci riuniremo con gli altri sindaci e la Prefettura per decidere se sarà necessario un ulteriore giorno di chiusura”, ha dichiarato Figura. Anche l’attività commerciale e quella pubblica non essenziale potrebbe subire modifiche, a seconda degli sviluppi meteo.

Figura ha ribadito l’importanza della responsabilità collettiva: “Abbiamo registrato delle situazioni gravi, come persone che si recavano nelle zone costiere per scattare fotografie o fare selfie. Questo è inaccettabile, poiché mette a rischio l’incolumità pubblica”. L’invito, quindi, è a limitare gli spostamenti e a restare lontani dalle zone più critiche, come quelle costiere e vicino a fiumi e torrenti.

Inoltre, sono stati istituiti presidi fissi in punti strategici come Calabernardo, Lido di Noto, San Lorenzo e Marzamemi. “Questi presidi sono fondamentali per evitare che i cittadini si avvicinino a zone pericolose”, ha concluso il sindaco.

Il sindaco Figura ha ringraziato i volontari della Protezione Civile, che stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza della comunità. “Ringrazio tutti i volontari che stanno facendo un lavoro meraviglioso. Senza di loro non sarebbe possibile affrontare questa emergenza”, ha detto Figura.