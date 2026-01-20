Allerta rossa a Pachino: evacuazioni 60 persone tra Marzamemi e Granelli durante il Ciclone Harry

La situazione meteo continua a tenere alta la guardia in tutta la provincia di Siracusa, con l’allerta rossa ancora in vigore per il ciclone Harry, che sta colpendo la Sicilia orientale. Il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, ha fornito aggiornamenti in diretta dalla località balneare di Marzamemi, una delle aree più colpite.

La notte appena trascorsa, pur non presentando situazioni di emergenza gravi, ha visto l’intensificarsi del maltempo, con il vento che ha continuato a gonfiare il mare e le onde che si alzavano progressivamente. “La situazione non è ideale, la nottata è stata tranquilla ma questa mattina i problemi sono aumentati, con alcuni pali della luce caduti e filtri stradali danneggiati”, ha dichiarato il sindaco Gambuzza.

Ieri si è provveduto all’evacuazione di circa 40 persone a Marzamemi e 20 a Granelli, facendo particolare attenzione a coloro che risiedono vicino alla costa. L’evacuazione è stata organizzata con l’aiuto dei Vigili Urbani e della Protezione Civile di Portopalo, che hanno lavorato senza sosta per assicurare che tutti fossero al sicuro. Nonostante qualche iniziale resistenza da parte dei cittadini, le operazioni sono andate avanti senza grossi intoppi. Gli evacuati sono stati ospitati temporaneamente dai parenti o, nei casi più urgenti, presso strutture di accoglienza.

Il sindaco ha confermato che, secondo le ultime previsioni, la fase più critica del ciclone si verificherà oggi tra le 12 e mezzanotte, con l’intensificarsi di venti forti e possibili mareggiate. “Siamo in attesa della cabina di regia delle 12:30 con la Prefettura per avere ulteriori aggiornamenti sulla situazione”, ha detto Gambuzza, aggiungendo che un picco del maltempo è previsto per il pomeriggio, tra le 15 e le 16.

Intanto sono già state messe in atto tutte le misure preventive necessarie per evitare danni maggiori. “Abbiamo effettuato un monitoraggio costante e la cittadinanza, pur con qualche scetticismo iniziale, ha risposto positivamente, limitando gli spostamenti e seguendo le indicazioni date – ha dichiarato il sindaco -. La collaborazione della popolazione è fondamentale in momenti come questo, quando la sicurezza delle persone è la nostra priorità”.

Nonostante l’intensità del ciclone, Gambuzza ha assicurato che già da domani mattina la situazione dovrebbe rientrare nella normalità, con condizioni meteo più miti. “Il maltempo dovrebbe attenuarsi nella tarda serata, e da domani mattina le scuole potrebbero riaprire, se non ci saranno danni strutturali da verificare”, ha concluso il sindaco, che ha ricordato che le allerte meteo non vengono diramate senza motivo, ma sono una misura preventiva per garantire la sicurezza di tutti. “Le allerte servono proprio per consentire ai soccorsi e ai mezzi di Protezione Civile di muoversi in sicurezza, evitando ingorghi e problemi che potrebbero rendere più difficili gli interventi”.