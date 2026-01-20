Allerta rossa a Portopalo: notte di interventi al porto, messa in sicurezza un’imbarcazione a rischio e domani scuole chiuse

Prosegue l’emergenza maltempo legata al ciclone Harry su Siracusa e provincia. Tra i territori più esposti c’è Portopalo di Capo Passero, dove vento e pioggia hanno messo sotto pressione soprattutto l’area portuale. A fare il punto della situazione, in collegamento con Siracusa News, è stato il vicesindaco Corrado Lentinello, rientrato da poco da un intervento d’emergenza insieme ai volontari della Protezione Civile.

Nelle prime ore della mattina, un’imbarcazione utilizzata in passato per lo sbarco dei migranti — ormeggiata da alcuni anni in attesa di demolizione da parte dell’Agenzia delle Dogane — ha rotto gli ormeggi a causa del forte vento, rischiando di danneggiare gravemente la marineria locale. L’allarme è scattato immediatamente: il gruppo comunale di Protezione Civile, coordinato da Antonino Rocca, è intervenuto con il supporto di Guardia Costiera, Carabinieri e Polizia. I volontari sono saliti a bordo, hanno riallineato gli ormeggi e riportato l’unità in sicurezza. “Al momento la situazione è sotto controllo — ha spiegato Lentinello — ma il vento è in forte aumento e restiamo in massima allerta”.

Dal racconto del vicesindaco emerge un quadro meteo in rapido peggioramento: “Dalle 5:15 il vento ha avuto un incremento significativo, con un ulteriore picco intorno alle 7:30. Ora si è stabilizzato, ma resta molto forte. Dalle 7 piove in maniera continua, non violenta ma sostenuta”. Una condizione che rende delicati soprattutto i controlli sul porto e nelle contrade più esposte.

È stata una nottata intensa per Portopalo. Due squadre di Protezione Civile — in totale 17 volontari — hanno presidiato il territorio senza interruzioni, affiancati dall’amministrazione comunale. Al netto di qualche albero caduto, di danni da vento e di un episodio segnalato da un cittadino (pannelli solari divelti e finiti su un tetto adiacente), non si registrano emergenze gravi. «Il porto ci ha preoccupato per tutta la notte — ha aggiunto Lentinello — il mare ha superato più volte il molo, ma finora le imbarcazioni hanno retto».

Il lavoro dei volontari di Portopalo si è esteso anche oltre i confini comunali. Su richiesta del Dipartimento regionale e in raccordo con i responsabili provinciali, una squadra di quattro unità e un mezzo sono stati inviati a Pachino e Marzamemi per supportare le operazioni di monitoraggio. “Un rapporto di buon vicinato e di mutuo soccorso — ha sottolineato il vicesindaco — che nasce dall’attrezzatura e dall’esperienza del nostro gruppo, ma soprattutto dalla dedizione di persone che lavorano con il cuore”.

Alle 12:30 è previsto un nuovo vertice in Prefettura con il CCS (Centro di Coordinamento dei Soccorsi), per fare il punto sull’evoluzione dell’emergenza e sulle misure da mantenere nelle prossime ore. Portopalo ha già disposto, con ordinanza, la chiusura delle scuole fino a mercoledì, per consentire verifiche di sicurezza prima del rientro degli studenti. Una linea che potrebbe essere discussa anche per altri comuni, considerando il picco del ciclone atteso nelle ore pomeridiane.