Allerta rossa a Siracusa: scuole, parchi e mercati chiusi domani, è ufficiale

La Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa su Siracusa e provincia, dalla mezzanotte di oggi alle 24 di domani, a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche. Si prevedono piogge intense, venti forti e possibili disagi alla circolazione.

Chiusure straordinarie per maltempo

In base al bollettino ufficiale, per due giorni saranno sospese le seguenti attività:

-Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido

-Parchi pubblici e impianti sportivi, sia pubblici che privati

-Mercati e attività all’aperto

-Cimitero e aree collettive all’aperto

-Siti culturali e turistici, tra cui il Parco archeologico, il Castello Maniace, il Castello Eurialo e il Santuario della Madonna delle Lacrime

Meteo previsto

Oggi la città è sotto allerta arancione, ma per domani è previsto un peggioramento con piogge abbondanti e raffiche di vento. La Protezione Civile invita la popolazione a limitare gli spostamenti e a seguire le indicazioni ufficiali.