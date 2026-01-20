Allerta rossa, Augusta sotto monitoraggio: porto sorvegliato speciale e proroga della chiusura delle scuole

Prosegue l’emergenza maltempo legata al ciclone Harry su Siracusa e provincia. Tra i territori sotto osservazione c’è Augusta, dove vento e mare stanno mettendo sotto pressione soprattutto l’area costiera e portuale.

A fare il punto della situazione, in collegamento con Siracusa News, è stato Marco Arezzi, disaster manager del Comune di Augusta, dalla sede del COC – Centro Operativo Comunale, affiancato dai volontari della Protezione Civile. “Al momento non registriamo danni rilevanti – ha spiegato – se non qualche cavo elettrico danneggiato, prontamente sistemato in collaborazione con Enel e con il Comune. Il mare resta l’osservato speciale: il lungomare Rossini e l’area del Granatello sono stati chiusi in via precauzionale e la situazione viene monitorata costantemente”.

Una nottata impegnativa, trascorsa con le squadre operative sul territorio senza interruzioni, alla presenza continua del sindaco e dell’amministrazione comunale.

Nel corso del collegamento è intervenuto anche il sindaco di Augusta, Giuseppe Gianni, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione attuata nei giorni precedenti all’arrivo del ciclone. “Abbiamo informato la cittadinanza porta per porta, attività per attività. Oggi Augusta è quasi completamente ferma e questo ci consente di intervenire con rapidità e sicurezza”, ha dichiarato.

Tra le criticità monitorate anche una nave di una ONG, attualmente adagiata sul fondale e sotto costante controllo della Capitaneria di Porto. Al momento non si registrano rischi immediati.

Il sindaco ha inoltre confermato che domani le scuole resteranno chiuse, sia per consentire eventuali sopralluoghi sugli edifici scolastici sia in considerazione del fatto che il picco del maltempo è atteso tra la tarda mattinata e il pomeriggio di oggi. La decisione definitiva sarà condivisa nel corso della riunione del CCS in Prefettura prevista alle 12:30.

Attenzione rivolta anche alle fasce più fragili della popolazione. Il vicesindaco Biagio Tribulato ha spiegato che sono stati effettuati controlli mirati su persone in difficoltà e soggetti senza fissa dimora, invitandoli a mettersi al riparo. “Non registriamo situazioni critiche, ma il presidio resta costante”.