Allerta rossa nel Siracusano: Giansiracusa su strade chiuse, criticità e monitoraggi in corso

Prosegue l’emergenza maltempo legata al ciclone Harry su Siracusa e provincia. In collegamento con Siracusa News, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, ha fornito un aggiornamento dettagliato sulla situazione della viabilità provinciale, attualmente sottoposta a un intenso lavoro di monitoraggio e messa in sicurezza.

“È una giornata di grande concitazione – ha spiegato Giansiracusa – con tutta la rete istituzionale in campo, coordinata dalla Prefettura: sindaci dei 21 comuni, Protezione Civile, forze dell’ordine e volontari. La comunicazione costante è fondamentale per informare correttamente i cittadini ed evitare spostamenti non necessari”.

Tra i provvedimenti più rilevanti, la chiusura totale della SP84 Marzamemi–Portopalo, in contrada Morghella, con transenne e apposita segnaletica. La sabbia presente sul piano viabile è stata rimossa, ma permangono attività di monitoraggio e verifica prima della riapertura in condizioni di piena sicurezza.

Permangono condizioni che non consentono, allo stato attuale, la piena sicurezza sulle seguenti arterie:

  • SP 40, nel tratto compreso tra il bivio Cassaro–Ferla e l’ingresso della Valle dell’Anapo:
    detriti già rimossi, ma sono necessarie ulteriori verifiche con il supporto della Protezione Civile;
  • SP 47 Lentini – Carlentini – Agnone:
    presenza di detriti; è previsto un intervento di Siracusa Risorse con monitoraggio in raccordo con il Dipartimento provinciale di Protezione Civile.
  • SP 32 Carlentini – Pedagaggi risulta pericolosa e impraticamebile per l’eccessivo afflusso di acqua in carreggiata e il transito è interdetto.
  • SP 54 Sortino – Fiumara – Mandredonne nel tratto tra l’ex stazione di Fusco ai giardini di contrada America è chiusa al traffico per la probabile esondazione del fiume Anapo in corrispondenza del guado

Alcune arterie risultano percorribili, ma con criticità puntuali. Si raccomanda la massima prudenza:

  • SP 104 Carrozzieri – Milocca – Ognina – Fontane Bianche, per detriti e allagamenti;
  • SP 58 Terrauzza – Fanusa – Arenella, per detriti e allagamenti;
  • SP 32 Carlentini – Pedagaggi, per presenza di allagamenti.

Criticità superate nelle ultime ore

Grazie agli interventi effettuati, risultano superate le criticità precedentemente segnalate su:

  • SP 7 Cassaro – Cozzo Bianco – Buscemi e SP 39 Traversa Buscemi, con rimozione manuale dei detriti;
  • SR 1 – Via del Re, dove è stata messa in sicurezza una voragine;
  • SP 45 Cassaro – Montegrosso, con rimozione dei materiali franati e messa in sicurezza della carreggiata.

Sul fronte scuole, Giansiracusa ha confermato che domani resteranno chiuse per consentire sopralluoghi tecnici sugli istituti superiori della provincia.

“Dobbiamo verificare coperture, impianti e strutture – ha spiegato – per garantire un rientro in sicurezza degli studenti, auspicabilmente nella giornata di giovedì”.


