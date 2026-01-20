Allerta rossa, peggiora il maltempo a Buccheri. Caiazzo: “alberi caduti e smottamenti sulle strade, ora servono controlli approfonditi”

Peggiora la situazione meteo anche a Buccheri, dove nel primo pomeriggio si è registrata una recrudescenza dei fenomeni legati al ciclone Harry, con pioggia battente e raffiche di vento intense. A fare il punto della situazione è stato il sindaco Alessandro Caiazzo, intervenuto in collegamento con Siracusa News.

“Fino alle 12:30 la situazione era sotto controllo e non si registravano particolari criticità – ha spiegato il primo cittadino – ma nelle prime ore del pomeriggio la pioggia è diventata costante e il vento ha continuato a soffiare con forza, soprattutto nelle zone più alte del paese, come Montelauro e l’area del Castello”.

Le segnalazioni arrivate dalla Protezione Civile comunale e dalla Polizia Municipale riguardano alberi caduti, piccoli smottamenti e danni localizzati, in particolare lungo alcune strade provinciali e rurali. Proprio queste ultime, poco frequentate durante l’allerta, hanno mostrato criticità dovute al forte ruscellamento superficiale dell’acqua.

Una prima criticità su una strada provinciale del territorio comunale è stata risolta tempestivamente grazie all’intervento del Libero Consorzio e di Siracusa Risorse. Tuttavia, nelle ore successive si è verificata una nuova caduta di un albero lungo la SP 5 Buccheri–San Giovanni, in direzione Lentini–Catania, poco dopo il bivio di Vizzini. L’area è stata immediatamente segnalata e sono già stati disposti gli interventi per la rimozione.

Problemi analoghi si sono verificati anche lungo la SS 124 in direzione Vizzini, dove un albero abbattuto dal vento ha interessato la carreggiata. In questo caso è intervenuta prontamente l’Anas per il ripristino della viabilità.

Il sindaco ha sottolineato il buon funzionamento del sistema di Protezione Civile provinciale, coordinato dalla Prefettura, che consente una presa in carico rapida delle criticità da parte degli enti competenti. “Ogni segnalazione viene gestita in tempo reale – ha aggiunto – e questo permette di mantenere operativa la viabilità e i servizi essenziali anche durante l’evento”.

Alla luce dell’allerta arancione prevista per la giornata successiva, resta alta l’attenzione anche sugli edifici pubblici, scuole, parchi, ville comunali e cimiteri, dove saranno effettuati sopralluoghi per verificare eventuali danni, in particolare alla vegetazione e alle strutture esterne. “Le scuole di Buccheri sono nuove e ben manutenute – ha precisato il sindaco – ma dopo eventi di questa intensità è doveroso effettuare controlli approfonditi prima di consentire il rientro in sicurezza”.